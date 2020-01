Alcoltest: una missione impossibile In sei sanzionati per i giri fuoripista

I VERBALI

BELLUNO Se ci si basasse sui numeri delle sanzioni, delle multe e delle denunce, elevate dai carabinieri si potrebbe dire che a sciare in queste vacanze c'è andato solo chi osserva, scrupolosamente, le regole.

DUE DENUNCE

Nello Zoldano sono finiti nei guai in due: controllati dai carabinieri si sono rifiutati di fornire le proprie generalità. Per loro è scattato l'accompagnamento in caserma ed è stata avvertita l'autorità giudiziaria. La vacanza è dunque finita con una contestazione penale. Per altri sei sciatori, (3 ad Arabba e altrettanti a Falcade) è scattata la sanzione per la sciata su pista chiusa. Una pratica estremamente pericolosa, per il rischio di provocare una slavina, che nonostante la sensibilizzazione non è stata comunque sufficiente. A Cortina uno snowborder è stato invece sanzionato per abbandono in pista della sua tavola. Nessuna contestazione invece sul fronte dell'alta velocità.

LIMITI DI VELOCITÀ

Se da un lato verificare la velocità di uno sciatore, in modo oggettivo, non è semplice è anche vero che non sono emersi durante i controlli situazioni che hanno evidenziato una velocità spericolata tare da fare estrarre il blocchetto delle sanzioni. Discorso diverso invece per chi si è messo a sciare dopo aver alzato il gomito. Gli alcoltest normalmente utilizzati su strada non sono omologati alle temperature rigide delle piste. Ma non è questo il principale limite: in pista non è applicabile il codice della strada. Per poter sanzionare gli sciatori ubriachi è quindi necessario che esista una specifica ordinanza del sindaco.

LE ORDINANZE

Ogni Comune, chiaramente, può procedere secondo la propria sensibilità e anche per chi è chiamato ad effettuare le verifiche diventa una missione quasi impossibile. Quasi. Perché ovviamente, come in qualsiasi luogo pubblico, nel momento in cui una persona non è in grado di badare a se stessa ed è in pericolo la sua incolumità le forze dell'ordine devono intervenire per evitare che possa ferirsi. Se, teoricamente, individuare il pericolo pubblico è una cosa semplice nella pratica non è affatto così.

