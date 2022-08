VENEZIA - Agosto al Lido ancora con il mare a colori. Proseguono i disagi e le segnalazioni: il fenomeno si è tutt'altro che attenuato. Dal verde si è passati al color coca cola fino al cioccolato di ieri. Sono alcune delle variazioni cromatiche in cui è mutato il colore dell'acqua del mare Adriatico davanti alla costa balneare del Lido negli ultimi giorni. Senza però assumere mai il colore blu, o azzurro cristallino che sarebbe quello più appropriato alla sua fama, e alla certificazione della Bandiera Blu che gli stabilimenti balneari del Lido hanno attenuto anche quest'anno. Anche ieri si sono susseguite una lunga serie di decine e decine di segnalazioni, corredate da foto postate sui social, che documentavano bene lo stato, anche cromatico, del mare davanti agli stabilimenti balneari del Lido.

Venezia, allarme acqua-cioccolato al Lido

Una situazione, presente dagli Alberoni, Malamocco, fino a San Nicolò, che ovviamente non dipende dai gestori delle spiagge che ci possono fare ben poco. Se da una parte le rassicurazioni, giunte in queste ore, di Arpav, che ha spiegato come non vi siano pericoli o problemi per la balneazione davanti al Lido, hanno rasserenato il clima e le preoccupazioni di molti bagnanti, dall'altro però va anche detto che il persistere di alghe in così gran quantità, crea comunque notevoli fastigi e disagi a chi vorrebbe andare in acqua. Tanto è vero che ieri mattina, nonostante la giornata calda e le temperature piuttosto elevate, la quasi totalità delle persone presenti in spiaggia ha preferito evitare di fare il bagno. La presenza di alghe in acqua era così consistente che dalla battigia in poi era praticamente impossibile immergersi in acqua senza immergersi, o comunque entrare in contatto con alghe viscide che si attaccavano alla pelle.

La distesa di alghe, molto consistente, si è poi depositata anche sul fondale del mare, e così, quando le onde raggiungevano la battigia, visivamente l'effetto era quello di onde scure color cioccolato. Inoltre a causa delle elevate temperature, in alcune zone la macchia fittissima di alghe emanava cattivo odore, a tal punto da creare il fuggi fuggi generale tra i bagnanti che, non potendo fare il bagno, si erano fermati in riva al mare, sperando almeno di riuscire a godersi un po' di sole in questa prima giornata di agosto. Oggi, si spera, la situazione sia migliore.