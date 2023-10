Olimpiadi invernali 2026, il bob trasloca in Piemonte? «Il governo sostiene ​l'adeguamento della pista di Torino»

Niente pista da bob a Cortina in occasione delle Olimpiadi Invernali 2026, la disciplina potrebbe traslocare non all'estero ma sempre in territorio italiano, più precisamente in Piemonte. «Le risorse disponibili per realizzare la pista da bob di Cortina sono risultate insufficienti, quindi il governo nel limite risorse disponibili ha sostenuto sin da subito l'adeguamento della pista di Torino.