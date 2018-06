Neurochirurgia: non si opera più. Pazienti dirottati a Treviso

di Alessia Trenin

BELLUNO - Ladinon effettua più. Al San Martino il neurochirurgo è presente solo per l'attività ambulatoriale, niente di più. Per qualsiasi tipo di intervento, programmato o urgente. Casomai qualcuno non l'avesse capito.Questo è l'attuale stato del servizio al nosocomio cittadino, una situazione finora rimasta poco chiara agli occhi della popolazione e anche a quelli dei consiglieri comunali, ma che tuttavia si trascina da febbraio. Erano i primi del mese quando i chirurghi di Treviso, soliti prestare servizio a Belluno, hanno deciso di incrociare le braccia e di non assicurare più la presenza al San Martino negli orari notturni. Subito si gridò allo scandalo, saltando l'h24 veniva meno la possibilità di effettuare interventi nelle ore notturne e si rendeva necessario fare riferimento a Treviso con ancora maggior frequenza e dipendenza di prima...