Murales di Endless imbiancato dalla Sovrintendenza: ecco perché è stato cancellato

Opera d’arte cancellata dalla cabina elettrica: l’ordine è arrivato dalla Soprintendenza per la mancanza di alcune autorizzazione che Enel, avrebbe dovuto produrre, ma che invece non sono mai arrivate. Così una mano di bianco e il murales “Powder to the people” realizzato dallo street artist londinese Endless per i Mondiali di Sci 2021 è scomparso dal panorama. L’opera faceva parte del progetto “Cabine d’Autore” e avrebbe dovuto accompagnare la cittadina ampezzana fino alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Il disegno prendeva ispirazione da un’iconica copertina di una famosa rivista patinata, con la foto di una sciatrice.

LE INADEMPIENZE

«A causa di inadempienze burocratiche il murales è stato cancellato. Un incomprensibile scempio culturale che si è perpetrato di fronte agli occhi attoniti e impotenti degli astanti», spiega in una nota la galleria che rappresenta l’artista.

IL SINDACO

Il problema riguarderebbe la scadenza dei tempi nei quali doveva essere consegnata la richiesta per prolungare - alla stregua di una affissione pubblicitaria - il mantenimento del murales sulla parete del manufatto. Dispiaciuto il sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina che con l’assessore Paola Coletti aveva seguito il progetto.