Record a San Polo di Piave. Sulla facciata della Stampiave Srl un murales «green» da 562 metri quadrati: è il più grande della Provincia di Treviso

SAN POLO DI PIAVE (TREVISO) - Murales da record a San Polo di Piave: con i suoi 562 metri, è il più grande della Provincia di Treviso. E' stato disegnato da Manuel Giacometti e Diego Montagner sulla facciata dell'azienda Stampiave Srl, la ditta fondata nel 1980 da Nello Bonaldo riconosciuta in Italia e all'Estero per l'elevata specializzazione e affidabilità nel settore della metalmeccanica. Bonaldo ha molto a cuore il tema ambientale tanto da aver creato all'interno della proprietà uno "scrigno" naturalistico, dove vegetazione e mondo animale creano un'atmosfera di benessere mentale, permettendo di estraniarsi dalla consueta visione industriale. Concetto che ha voluto mettere a colori sulla facciata della sua azienda attraverso l'arte di due street artist trevigiani Manuel Giacometti e Diego Montagner conosciuti non solo per la loro smisurata bravura e talento ma anche per la loro notevole professionalità e sensibilità verso i temi sociali. I due artisti hanno realizzato un murale di ben 562 mq di superficie dipinta, tra i più grandi d’Italia, e che vanta ad oggi il record del più grande in provincia di Treviso battendo il precedente record di 350 mq.

dove Natura e Amore si intrecciano creando un rapporto armonioso per gli occhi e la mente di chi lo ammira. Gli artisti, molto attenti all'aspetto dell’inquinamento, hanno oltretutto utilizzato vernici ad acqua.