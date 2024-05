San Nicolò. Sindaco 7 volte, ancora candidato: «Sennò arrivava il commissario»

SAN NICOLÒ (BELLUNO) - Pochi come lui. È difficile trovare nel panorama amministrativo italiano un collega che possa vantare di esser stato sindaco per ben sette volte. Giancarlo Ianese di San Nicolò, nel Bellunese, classe 1942, sta concludendo la settima esperienza da primo cittadino e si prepara ad aprire l'ottava. Nell'ennesima sfida dovrà vedersela, come già accaduto cinque anni fa, con il quorum, ma nel piccolo paese del Comelico, con meno di 400 abitanti per 362 elettori, si dà per scontata l'ennesima elezione. Detratti i 47 iscritti all'Aire, cioè residenti all'estero, per tenersi in tasca le chiavi del palazzo municipale gli è sufficiente che si presentino alle urne 126 elettori e che 64 risultino quelli validi, cioè senza conteggiare le schede nulle e bianche. Fino all'ultimo, a dire il vero, egli ha tentennato, ma poi, per evitare che il suo Comune finisse commissariato per mancanza di liste, ha sciolto ogni riserva, decidendo di cogliere la sfida con rinnovato entusiasmo.

Le motivazioni di questa decisione, supportata da un'infinita passione ed altrettanta dedizione per la collettività, sono racchiuse nelle premesse del programma elettorale della compagine che da sempre si chiama "Alleanza progressista". «In questi difficili momenti spiega Giancarlo Ianese caratterizzati da un continuo taglio di risorse pubbliche, adempimenti burocratici sempre crescenti, mancanza di personale tecnico e del segretario comunale, uniti allo spettro di un commissariamento, solamente la passione e il desiderio di essere utili alla comunità ci ha obbligati a scendere in campo, ben consapevoli dell'impegno e delle responsabilità cui andiamo incontro».



CHI È

Nato il 23 luglio di 82 anni fa, Giancarlo Ianese è praticamente al timone di comando, ininterrottamente, dal Novanta, con la parentesi da vicesindaco nel lustro cominciato nel 2004, dovuta all'allora divieto del terzo mandato consecutivo. Sta concludendo la sua dodicesima esperienza amministrativa, iniziata nel 1965, quando aveva solamente 23 anni. Sindaco per sette volte: dal 1975 al 1980, dal 1990 al 2004 e dal 2009 in poi; vicesindaco e quattro volte consigliere comunale. Il suo impegno amministrativo registra, inoltre, la presidenza in essere dell'Um, l'Unione montana comeliana, quella della Regola di San Nicolò dal 1965 al 1970 e i lunghi assessorati all'interno dell'Um per sette legislature. «Un tempo c'erano meno problemi e vincoli. Adesso qualsiasi iniziativa diventa un percorso ad ostacoli».

Il sindaco dei record a gennaio aveva salutato il decreto legge che ha eliminato il limite per i mandati ai sindaci dei comuni con una popolazione inferiore ai 5mila abitanti, come «una decisione più che mai opportuna e giusta». «Un provvedimento - ha detto - che viene incontro alle piccole realtà, dove è sempre più difficile trovare qualcuno che voglia candidarsi.

Con l'eliminazione del limite di mandato si evitano eventuali commissariamenti, per mancanza di candidature».