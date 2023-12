Padova. Chiara Ferragni e il caso Balocco, cancellato il murales realizzato da Evyrein

PADOVA - Chiara Ferragni e il caso del pandoro Balocco, l'opera di Evyrein è stata coperta. Lo street artist aveva realizzato un nuovo murales pochi giorni fa. Raffigurava la nota influencer a fianco del marito, Fedez, con in mano un pandoro Balocco. In alto la scritta "Attenzione pickpocket".

Un modo per ironizzare e al contempo far riflettere su un tema d'attualità, la beneficienza al servizio del guadagno. In pieno stile Evyrein. Tuttavia oggi, 28 dicembre, si scopre che il murales non c'è più. É stato coperto da un paio di mani di vernice fresca. Esattamente come accaduto all'altra opera che ha fatto discutere, quello raffigurante Giorgia Meloni che stringe la mano al boss Matteo Messina Denaro, con la scritta “In Bonafede”, dal nome da latitante del capo mafia.

In quel caso l'artista era stato indagato per vilipendio delle istituzioni.