Padova. Murales con Messina Denaro e Meloni, il writer Evyrein è indagato per vilipendio delle istituzioni

PADOVA - Questa mattina, 16 febbraio, personale della Digos ha eseguito un decreto di perquisizione emesso dalla Procura nel corso delle indagini del sostituto procuratore Benedetto Roberti, nei confronti del writer Evyrein. Le indagini sono cominciate subito dopo la comparsa nella notte del 22 gennaio del murales in via Marsala che raffigurava Matteo Messina Denaro mentre stringe la mano al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In alto la scritta "In Bonafede" in rosso, giocando sul nome da latitante del capo di Cosa Nostra. Il writer è indagato per vilipendio alle istituzioni.