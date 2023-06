Padova. Berlusconi, la satira di Evyrein colpisce ancora. Murales ritrae Travaglio: «Ho perso il lavoro»

PADOVA - La satira di Evyrein colpisce ancora.

Questa mattina, 15 giugno, è comparsa un'altra sua opera in via Santa Sofia a Padova. La figura del giornalista Marco Travaglio che regge un cartello: «Aiuto, ho perso il lavoro».

L'opera compare il giorno seguente i funerali di Silvio Berlusconi e, come è risaputo, Travaglio non è mai stato tenero con il Cavaliere. E viceversa: solo per fare un esempio, durante una puntata di Annozero Berlusconi si è seduto sulla sedia in precedenza occupata da Travaglio dopo averla pulita con un fazzoletto.

Il precedente

Evyrein è balzato agli onori delle cronache lo scorso gennaio quando ha realizzato un murales in via Marsala raffigurante la presidente del Consiglio Giorgia Meloni mentre stringe la mano al boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro. In alto, la scritta «In Bonafede», giocando sul cognome utilizzato dal mafioso durante la sua latitanza trentennale. Per quel murales Evyrein è indagato per vilipendio alle istituzioni.