Travolto dai massi nell'azienda agricola: operaio muore sul colpo

BELLUNO - Unsul lavoro, anche se il lavoro, in questo caso, nulla avrebbe a che fare con quanto accaduto. Ma il destino ha voluto che un, ma, si trovasse nel posto sbagliato al momento sbagliato. Ovvero ad Agre, poco distante dal Cordevole a ridosso dell’Agordina, più o meno alle 19 di ieri seraè morto travolto da una scarica di massi mentre era intento a collaudare il macchinario di un trattore nell’azienda agricola di Patrik Calonego : sia l’uomo che il mezzo agricolo sono stati investiti con tale violenza da non lasciare scampo al 62enne. Non è stato semplice per i soccorritori individuare il luogo della tragedia, alquanto decentrato rispetto alla strada regionale tra i comuni di Sedico e di La Valle Agordina: l’allarme era arrivato al 118 poco dopo le 19, e l’operatore, informato dell’accaduto, ha avvisato immediatamente anche il 112.