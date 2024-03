SOSPIROLO (BELLUNO) - Scontro tra una moto ed un furgone, 18enne di Mis di Sospirolo trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Belluno. Attualmente il ragazzo è ricoverato nel reparto di rianimazione del San Martino in prognosi riservata. I medici stanno seguendo il decorso clinico in quanto la situazione è molto delicata ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’INCIDENTE

L’incidente è avvenuto intorno alle 22.30 di giovedì sera quando per cause al vaglio dei carabinieri giunti sul posto, una moto da cross guidata da un ragazzo di 18 anni di Mis di Sospirolo sarebbe entrata in collisione con un furgone che procedeva nel senso opposto. Un impatto che non sembra essere stato particolarmente violento ma che, evidentemente, per una persona a bordo di una moto senza protezione ha causato nel giovane tutta una serie di traumi che fin da subito sono apparsi ai sanitari del 118 intervenuti sul posto, molto gravi.

I SOCCORSI

Fortunatamente però il 18enne indossava regolarmente il casco per cui, almeno la testa, è stata protetta, limitando quindi i danni. Il ragazzo è stato stabilizzato, imbarellato e portato in ambulanza all’ospedale San Martino di Belluno. Quando è stato caricato sul mezzo di soccorso, riferiscono i testimoni, era vigile e cosciente, anche se poi i sanitari hanno proceduto con la sedazione, proprio per il dolore che i traumi subiti provocavano al ragazzo. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza sia i mezzi che il tratto di strada palcoscenico dell’incidente. Illeso il conducente del furgone; mezzo che ha registrato la rottura del vetro anteriore, probabilmente a seguito del contatto con il manubrio della moto.

LA TESTIMONIANZA

Sul posto, poco dopo l’incidente, è arrivato anche il sindaco di Sospirolo, Mario De Bon, che si è sincerato delle condizioni del giovane. Sulla dinamica dell’incidente non entra nel merito, in quanto saranno le autorità competenti a stabilire cosa sia accaduto. Quello che sottolinea è che «l’incidente è avvenuto in un punto di semicurva in un tratto stradale che, in orario di uscita dei bambini dalle scuole è trafficato mentre, in altri orari, risulta poco frequentato. Quello che può essere accaduto è difficile dirlo, certo è che aveva piovuto e l’asfalto era viscido». Il ragazzo potrebbe insomma aver perso il controllo del mezzo oppure potrebbe aver guidato nella parte centrale della strada proprio per le condizioni del manto. Tutte supposizioni chiaramente. Quel che è certo è che il ragazzo è rotolato per un centinaio di metri prima di fermarsi in quanto la strada è in discesa. Inoltre, è da capire se sia “scivolato via” dalla moto o se il mezzo lo abbia colpito, causandogli i gravi traumi.

L’APPRENSIONE

Quel che è certo è che la comunità di Mis ed in generale tutto il comune di Sospirolo è in apprensione per il giovane neo 18enne che frequenta l’ultimo anno all’iti di Belluno. L’auspicio di tutti è che il ragazzo possa riprendersi quanto prima in modo tale da poter tornare in famiglia, nella comunità, tra i suoi amici ed affrontare anche il tanto atteso e agognato esame di maturità.