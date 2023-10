Tamponamento fra 7 mezzi in autostrada A27 direzione Belluno: tre auto, due furgoni, un camper e un mezzo pesante. Ferita una donna

MONTE GRAPPA (TREVISO) - Tamponamento fra tre auto, due furgoni e un mezzo pesante: è successo questa mattina, sabato 7 ottobre, alle 9.20 in autostrada A27, nei pressi dell’area di servizio di Sile Est, in direzione Belluno.

Una donna è rimasta ferita

La squadra dei vigili del fuoco stava percorrendo l’autostrada per recarsi su un precedente sinistro per mettere in sicurezza il teatro incidentale tra una moto e un camper, dove si percepiva odore di gas, quando sulla coda formatesi c’è stato tamponamento tra 7 mezzi.

Immediato l'intervento: i pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto una donna anziana rimasta incastrata all’interno di una Fiat Panda che ha tamponato un’autocisterna. Coinvolti nell’incidente altre due auto, un van, un camper e un furgone.

La donna ferita è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem e trasferita in ospedale. Assistite sul posto dai sanitari le altre persone coinvolte. Ferito anche il motociclista del precedente intervento portato via da un’ambulanza prima dell’arrivo della squadra dei vigili del fuoco di Mestre, che hanno messo in sicurezza il primo incidente. Sul posto la polstrada e gli ausiliari di autostrada.