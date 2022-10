Sbanda nella notte e finisce nello scivolo di un garage schiantandosi sontro il muretto: automobilista ferito

BELLUNO - Questo notte - 20 ottobre - poco prima dell'una i vigili del fuoco sono intervenuti in via Lungardo a Belluno, per un’auto finita contro il muro di contenimento di uno scivolo d’ingresso di un garage interrato: l’automobilista è rimasto ferito.

I pompieri arrivati con il personale di prima partenza, hanno messo in sicurezza l'area, mentre l’autista è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferito in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.