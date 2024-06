Francia, auto piomba su un gruppo di 12 bambini in gita: alla guida una donna di 83 anni. Due sono gravi

Un tragico incidente si è verificato questa mattina, mercoledì 5 giugno, a La Rochelle, nel dipartimento della Charente-Maritime. Dodici bambini di un centro ricreativo municipale sono stati investiti da un veicolo all'angolo tra Rue Jules Ferry e Avenue Coligny, secondo quanto riferito dalla prefettura in un comunicato stampa. Alla guida dell'auto che è piombata sul gruppo c'era una donna di 83 anni. Lo ha reso noto la polizia locale spiegando di aver brevemente trattenuto in custodia la donna, poi rilasciata per il suo stato di salute. Le autorità hanno invitato i residenti locali ad evitare la zona per permettere l'intervento dei soccorsi. La Procura della Repubblica ha aperto un'indagine per lesioni non intenzionali, come spiega l'emittente Bfmtv.

L'incidente

Il gruppo di bambini, accompagnati da due adulti, si stava recando a una gara di orienteering in un parco pubblico della città quando, intorno alle 10 del mattino, una piccola automobile li ha travolti.

Tra i dodici bambini coinvolti, uno è stato ferito gravemente ed è stato trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale universitario di Poitiers. Altri due bambini sono in condizioni serie, mentre in tre in condizioni «relativamente preoccupanti». Gli altri bambini coinvolti nell'incidente hanno riportato ferite di minore entità.

I soccorsi

La prefettura della Charente-Maritime ha attivato il centro operativo dipartimentale e ha mobilitato tutti i servizi di sicurezza e di emergenza disponibili. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti 32 vigili del fuoco, supportati da sette ambulanze e diversi altri mezzi di intervento. Emmanuel Cayron, segretario generale della prefettura della Charente-Maritime, ha dichiarato che è stata aperta un'indagine giudiziaria per chiarire le circostanze dell'incidente. Le prime indagini suggeriscono che i bambini fossero in bicicletta, un'abitudine consolidata per i loro spostamenti abituali, come confermato dal municipio di La Rochelle.