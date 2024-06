TREVISO - A costare la vita a Paolo Enrico Sordi non è stata la negligenza alla guida del conducente della Toyota Yaris che lo ha investito ma il fatto di aver attraversato la strada guardando il cellulare non accorgendosi del sopraggiungere della vettura. Il gip del tribunale di Treviso, accogliendo la richiesta della Procura, ha infatti archiviato il fascicolo per omicidio stradale aperto nei confronti del 57enne trevigiano che nel tardo pomeriggio del 31 dicembre 2020 aveva travolto la vittima, un 62enne romano residente a Genova, che si trovava a Treviso ospite di alcuni conoscenti per il capodanno, morto dopo 9 giorni di agonia.

LE INDAGINI

L’investitore, inizialmente indagato per lesioni stradali gravi e, dopo il decesso del 62enne, per omicidio stradale, aveva fin da subito raccontato che il pedone lungo via Sant’Antonino era sbucato all’improvviso, in mezzo alle vetture parcheggiate a lato strada, con gli occhi bassi sullo schermo dello smartphone. Sembrava una semplice giustificazione per non essere stato in grado di arrestare la corsa della sua Toyota Yaris ed evitare l’impatto. Dichiarazioni che però hanno spinto gli inquirenti a scavare per capire cosa fosse realmente accaduto. Ecco dunque che, dalle analisi delle telecamere di videosorveglianza ma soprattutto dalla perizia effettuata sul cellulare della vittima, è stato stabilito che al momento dell’investimento il telefono di Paolo Enrico Sordi era in uso e che, attraversando la strada, il 62enne lo stava guardando. Condotta che ha spinto la Procura a chiudere il caso dando ragione al 57enne trevigiano che lo aveva, suo malgrado, travolto.

L’INCIDENTE

I fatti, come detto, sono avvenuti poco prima delle 18 dell’ultimo dell’anno del 2020. La Toyota Yaris guidata dal 57enne procedeva lungo via Sant’Antonino dalla stazione ferroviaria diretta verso la tangenziale. All’altezza del civico 88 e della fermata dell’autobus “bivio via Emo”, si è verificato il violentissimo impatto. Paolo Enrico Sordi era a piedi e, secondo la ricostruzione della polizia locale che aveva effettuato i rilievi, stava attraversando la strada in un punto lontano dalle strisce pedonali. Dal marciapiede che costeggia le palazzine era sceso verso il centro della carreggiata, infilandosi tra alcune auto parcheggiate. Appena messo piede in strada era stato falciato dalla Yaris. Inizialmente si è pensato che il guidatore non lo avesse visto a causa dei veicoli che ostruivano la visibilità. Poi però, grazie anche al suo racconto, era emerso il particolare del cellulare che aveva impedito alla vittima di accorgersi dell’arrivo dell’auto. L’investitore si era subito fermato e aveva chiamato i soccorsi. Le condizioni del 62enne erano parse disperate. L’impatto con il parabrezza lo aveva proiettato sull’asfalto facendogli battere la testa. Dopo nove giorni nel reparto di terapia intensiva del Ca’ Foncello il suo fisico si era arreso.

IL PERITO

Con il decesso di Paolo Enrico Sordi, la Procura aveva deciso di far condurre una perizia per ricostruire tutti i passaggi legati alla dinamica dell’incidente, affidando l’incarico all’ingegner Enrico Bellomo: il suo compito era quello di verificare la velocità a cui andava la Toyota Yaris, valutare se la presenza di auto parcheggiate potesse aver impedito la visuale al guidatore e se fosse possibile che il tragico evento potesse essere il frutto di una banale distrazione di Sordi. Dai risultati è stato stabilito che le responsabilità a carico del conducente dell’utilitaria sono di fatto nulle.