Cinque vittime sul lavoro a Padova e a Verona, tre a Venezia, una a Vicenza, Treviso e Belluno. È questo il report complessivo del primo quadrimestre in Veneto fornito dall'osservatorio "Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering" di Mestre. Nel complesso, con 16 vittime, il Veneto è ancora in "zona bianca", con un'incidenza di mortalità ben al di sotto della media nazionale. Tra le province, solo Belluno è in zona rossa, mentre Venezia e Padova in zona gialla e le rimanenti in zona bianca. Rispetto all'anno scorso, si rilevano 13 decessi in meno (-45%), ma aumentano le denunce di infortunio totali (+2,8%).

«Quattro decessi al mese. Rispetto alla fine di aprile 2023 si rileva ancora, come lo scorso mese, un decremento della mortalità più che significativo e pari al 45% - sottolinea Mauro Rossato, Presidente dell’Osservatorio - I decessi registrati nei primi quattro mesi dell’anno scorso, infatti, erano 29. E con questa confortante tendenza del 2024 il Veneto nel primo quadrimestre dell’anno è in ‘zona bianca’. La riduzione degli infortuni mortali, però - aggiunge Rossato - non trova corrispondenza negli infortuni totali, ossia la somma di mortali e non mortali, per i quali si rileva invece un, seppur minimo, incremento del 2,8%».