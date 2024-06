VAL DI ZOLDO (BELLUNO) - «Mi son Gerson Levi Lazzaris, zoldan-brazilian». È il messaggio arrivato al Gazzettino dal Brasile: ad inviarcelo è stato il capofila dei 12 cugini che, dopo un contenzioso passato per il Tribunale ordinario di Roma e il Tar del Lazio, hanno ottenuto la cittadinanza italiana con la trascrizione degli atti nei registri dello stato civile di Val di Zoldo, paese di 2.760 abitanti e 700 richieste. Una vicenda emblematica del fenomeno più generale che, tra cause giudiziarie e procedure amministrative, sta mettendo sotto pressione le istituzioni del Veneto e i consolati d’Italia. «Dal momento che i ricorsi su questa materia superano di molto tutte le altre tipologie ordinarie, se non si prenderanno provvedimenti l’ufficio distrettuale sarà nell’impossibilità di raggiungere gli obiettivi fissati dal Pnrr per la riduzione dei tempi di trattazione delle cause», aveva avvertito Carlo Citterio, presidente della Corte d’appello di Venezia. «Sono in corso ispezioni rigorose da parte del ministero degli Esteri con équipe formate da carabinieri e finanzieri», aveva annunciato il vicepremier Antonio Tajani, ministro degli Esteri. «Essere uno zoldano è una parte essenziale di ciò che siamo oggi, una storia di resilienza e amore», è però la riflessione del 45enne archeologo italobrasiliano, discendente del pioniere Angelo Lazzaris del ceppo Pascai, nato nel 1862 a Forno e morto nel 1942 a Siderópolis, che al tempo si chiamava Nova Belluno perché era popolata pressoché soltanto da emigranti bellunesi: come lui e la moglie Lucia Scussel, partiti dalle Dolomiti nel 1893.



EPOPEA E CRITICITÀ

Il lungo racconto di Levi Lazzaris parte proprio da lì. «Sono 131 anni di continuità, non di rottura», dice ricordando l’epopea iniziata dai trisavoli con i loro 14 figli nello Stato di Santa Catarina. «Siamo nati sotto il nuovo cielo dell’emisfero sud, tra foreste e araucarie, parlando solo ladino-veneto. Poi i nostri genitori hanno imparato il veneto-brasiliano, che era la lingua franca in molte zone rurali e città del sud del Brasile. Siamo cresciuti bevendo chimarrão ed ascoltando l’intera storia degi antenati che hanno lasciato Zoldo per fare la cucagna nte l'America». Fra l’Atlantico e il Pelmo, rimarca l’autore dello studio “Ti t’ès Zoldān!”, «per uno zoldano brasiliano o per uno di matrice dolomitica, il cielo è lo stesso: siamo parte della stessa storia». Indubbiamente non gli sfuggono, «alla luce delle sfide che sottolinea il nostro caro sindaco Camillo De Pellegrin», primo cittadino di Val di Zoldo, le criticità connesse ai grandi numeri della corsa al doppio passaporto: «In un mondo che si chiude sempre più in se stesso, capisco tutte le ragioni per cui i nostri paesani di Zoldo sono sospettosi anche del perché oggi vogliamo essere italiani quando siamo sempre stati veneti. E vi confermo: continueremo ad essere veneti e continueremo a mantenere una casa zoldana dall’altra parte dell’Oceano. Ma oggi c’è un altro fenomeno attraverso il quale i discendenti chiedono la cittadinanza italiana e si riconnettono con la loro identità ladino-veneta: chiedendo a uno zoldan del Brasile se si sente brasiliano, la risposta sarà invariabilmente “no”. E non è per mancanza di gratitudine verso il Brasile, che ha accolto i nostri antenati e ci dona oggi una vita dignitosa. Non ci sentiamo brasiliani perché siamo stati da generazioni sempre veneti, perché sotto i nostri volti brilla ancora l’anima zoldana».



LA LINGUA

Levi Lazzaris è un giramondo: ha studiato negli Stati Uniti, ha lavorato in Cile dove tuttora vivono i suoi figli. Contando le interminabili code al consolato di Curitiba, il 45enne ha atteso per oltre vent’anni il riconoscimento iure sanguinis che indubbiamente da europeo gli permetterà di viaggiare più agevolmente. Però non è solo questo, assicura lui che, «ultimo parlante veneto della mia stirpe», con Matias, Rebecca e Lorenzo utilizza la lingua dei suoi ascendenti: «Onoriamo i nostri antenati e non abbiamo bisogno di essere italiani per farlo, ma per i miei figli voglio lasciare pronto l’ultimo ponte prima che finiscano i miei giorni, affinché possano ritornare alle nostre origini e continuare ciò che siamo nelle prossime generazioni». Con una precisa consapevolezza: «Sono assolutamente contrario a definire noi zoldano-brasiliani come "neoitaliani". Eravamo, siamo e saremo zoldani, con o senza la cittadinanza. Non c'è niente di "neo", perché dopo 130 anni siamo ancora zoldani». Al punto da salutare i lettori del Gazzettino così: «Un strucòn a tuti!».