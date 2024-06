BELLUNO - Operazione apertura in corso. I rifugi stanno per spalancare le porte, pronti a una nuova stagione estiva declinata all'accoglienza che, a detta degli operatori, si preannuncia rosea. Tra l'8 e il 21 giugno tutti pronti: «Sopra i 2300m metri di quota, però, l'innevamento è serio, lì si vedrà» fa il punto Mario Fiorentini, presidente della associazione che unisce i gestori di rifugi alpini del Veneto (Agrav), con ventitré attualmente iscritti in provincia di Belluno. «I segnali che abbiamo per l'estate sono generalmente buoni, primo perché le Dolomiti sono attraenti - continua l'analisi Fiorentini che è gestore del rifugio "Città di Fiume" - in arrivo ci sono anche tanti stranieri, via via in numero maggiore. E non siamo proprio pronti a sostenere un afflusso così in crescita».

I RIFUGISTI

L'afflusso, di fatto, è sempre più dilazionato nel tempo, ovvero con un proseguimento della stagione che non si ferma a settembre. Ecco la precisazione, proprio intorno a un termine, che in più sedi anche istituzionali viene ripetuto, con cui tutti paiono d'accordo: destagionalizzazione. «Non può, però, essere il rifugista da solo a puntare a destagionalizzare, deve essere il sistema a farlo». Un'affermazione che vale come richiesta di collaborazione a tutto tondo? «Certo, anche con le imprese che operano sul territorio, per evitare che i turisti siano allo sbando. Sul tema escursionismo c'è da lavorarci». Nessun dito puntato contro nessuno, da parte di Fiorentini. Ma, detta in altre parole: se il rifugio rappresenta la destinazione turistica, tanto per fare un esempio, serve che poi ci sia per quel turista-escursionista la possibilità di trovare i mezzi pubblici operativi per il trasporto. Occasione per fare il punto è stato l'incontro, con tanto di cerimonia di consegna degli attestati, che ha chiuso il cerchio della prima puntata del progetto "Rifugi sani e sicuri" promosso dal Dipartimento di prevenzione dell'Ulss Dolomiti diretto da Sandro Cinquetti. «È stata un' esperienza certamente positiva, ma impegnativa. Ogni rifugista che ha partecipato all'iniziativa promossa dalla azienda sanitaria di Belluno, difatti, ha dovuto mettersi in gioco seguendo le richieste del protocollo stilate dalla stessa Ulss. Si tratta, comunque, di un' attenzione verso la nostra categoria di rifugisti che dimostra, d'altra parte, di tenere alle problematiche igienico sanitarie - conclude Fiorentini con l'auspicio - che, nel 2024, di allunghi il numero di aderenti al progetto».

LE ISTITUZIONI

Lunedì sera, al rifugio Aquileia, a partecipare, oltre agli undici premiati con l'attestato di "Rifugio sano e sicuro", c'era anche Luca Dal Poz, direttore di Confcommercio di Belluno che segue le pratiche di moltissimi rifugisti della provincia: «Sappiamo che la burocrazia non è alleata dell'imprenditoria è la sua premessa - ma noi ci siamo. Il nostro ruolo nei confronti dei rifugisti sta nel lavorare con le istituzioni per trasformare quello che è un adempimento burocratico in un' opportunità di crescita». L' Ascom di Belluno ha particolarmente a cuore le piccole realtà come i rifugi: «Sono iconici della montagna, un bene da salvaguardare. In tal senso collaboriamo a fianco dell'Ulss 1 Dolomiti, cercando l'accordo, anche sulla delicata questione dei controlli dell'acqua» sono parole di Dal Poz. Intanto, in nome della sicurezza, i rifugi si sono dotati di defibrillatori, acquistati dal Cai, in proprio, o dati in comodato d'uso dall'Ulss. «Solamente due sono stati i casi in cui sono stati utilizzati in rifugio nel 2023», ha precisato la direttrice del Suem 118, Cristina Barbarino.