Feltre. Furgone carico di legna si ribalta, conducente ferito

FELTRE (BELLUNO) - Poco dopo le 12 di oggi, 27 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Boscariz a Feltre per il rovesciamento di un piccolo autocarro agricolo carico di legna: ferito l’autista.

I pompieri arrivati da Feltre, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto il conducente, rimasto incastrato. L’uomo è stato preso in cura dai sanitari e trasferito in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.