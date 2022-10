FALCADE - Se chiedete in valle del Biois di Hermann Follador pochi vi sanno rispondere che lo conoscono. Se invece chiedete di Hermann del Bosch Brusà allora vedrete che sono in molti che sanno chi è. Hermann Follador è ancora uno dei pochi giovani che di professione fanno a tempo pieno l'allevatore, uno dei pochi che coltiva la passione per la zootecnia e il suo sogno che rincorre anni è proprio quello di potersi costruire una stalla, che possa rispondere alle sue esigenze ma almeno per ora sembra che a Falcade poter costruire una stalla sia qualcosa di particolarmente difficoltoso.

L'ALLEVATORE

«È un sogno che rincorro da anni quello di poter avere una stalla che risponda alle mie esigenze spiega Hermann. Attualmente ho nove mucche ma nella stalla che ho ce ne potrebbero stare ancora una o due. La mia idea sarebbe quella di poter avere una stalla nuova che potesse contenere una ventina di capi, magari una stalla posta fuori il paese dove possa ricoverare anche i macchinari invece che come ora doverli lasciare un po' qua e un pò da un'altra parte. Anche perché avere una stalla in paese crea dei problemi anche per passare con le macchine operatrici e un po' per tutto, ma fino ad ora questo mio sogno è rimasto sulla carta in quanto a Falcade sembra difficili individuare un'area dove poter costruire una stalla, comunque io continua a rimanere fiducioso e confido molto che prima o poi riuscirò in questo mio intento».

GIOVANE ALLEVATORE

Hermann attualmente ha 45 anni ed è uno dei pochi che svolge questa attività a Falcade. «Si ci sono io, Tiziano Crepaz e Nicola e Fabrizio Pescosta questi sono quelli che svolgono questa professione a tempo pieno, poi ci sono quelli che lo fanno come seconda professione. In sintesi siamo questi pochi, ma fortunatamente tutti giovani e volonterosi e che amiamo questa professione e la nostra terra». Una professione che secondo Hermann oggi , rispetto al passato, trova maggiore disponibilità ad essere aiutata sostenuta. «Anche per quanto riguarda il latte -spiega Hermann - io lo conferisco alla latteria agordina che me lo paga il giusto svolgendo anche un ottimo servizio. «Attualmente chi fa questa professione è abbastanza sostenuto e aiutato, sottolinea il giovane allevatore di Falcade-,considerato anche che svolgiamo una importante azione nel mantenimento e nella pulizia del territorio, io da solo sfalcio circa cinque ettari di prato e poi ho una vasta porzione di pascolo che gestisco».

IL GRANDE PROBLEMA

Uno dei problemi che oggi si trovano di fronte coloro che fanno questa professione, secondo Hermann è l'impossibilità di accedere a determinati prati per poterli sfalciare a causa che non sono stati mantenuti gli accessi agricoli. È un problema non da poco perché oggi qualche proprietario ci da il consenso di poter sfalciare il suo prato ma molto spesso manca l'accesso per poter entrare con i macchinari in quanto nei decenni passati si è costruito molto e molti nuovi edifici sono sorti su questi accessi».

MALGA BOSCH BRUSA'

Sono ormai da due generazioni che la malga Bosch Brusà di proprietà del Comune di Falcade è monticata dalla famiglia Follador «Si, iniziò mio nonno Serafino e mia nonna Rosina Tabiadon a moticare il pascolo di Bosch Brusà - spiega Hermann - i primi tempi monticavano e faceVano nella malga i prodotti lattiero caseari. A loro subentrò mio padre Livio con mia mamma Maria Ilde Triches che iniziarono anche a fare servizio di agriturismo gestendola fino a due anni fa quando la malga venne chiusa per dei lavori di ristrutturazione e per adeguarla alle normative vigenti. Io comunque ho sempre garantito con le mie bestie la gestione del pascolo. Ora a lavori finiti la malga andrà all'asta per la gestione, io ovviamente concorrerò con la speranza di potermi aggiudicare la gestione e continuare per la terza generazione e mantenere viva questa tradizione di famiglia così da poter essere ancora conosciuto con il nome di Hermann del Bosch Brusà».