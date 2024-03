Papà e due figli con gli sci sulla pista degli Innamorati (non battuta) bloccati su un salto di roccia: recuperati con l'elicottero

FALCADE (BELLUNO) - Papà con i figli piccoli finisce in un salto di roccia con gli sci. Verso le 15.15 di oggi, 15 marzo, il Soccorso alpino della Val Biois è stato attivato dalla Centrale del 118, per uno sciatore bloccato assieme ai due figli sopra un salto di roccia. L'uomo di Verona, con i due bambini di 8 e 12 anni, scendendo con gli sci da discesa dalla Pista degli innamorati, attualmente non battuta, anzichè seguire il tracciato aveva preso il canale dritto della Val delle Code. Dopo essere riusciti a superare dei saltini, padre e figli si erano però dovuti fermare sopra un salto più alto, impossibilitati a tornare sui propri passi perché sprofondavano nella neve. Una squadra li ha quindi raggiunti seguendo le evidenti tracce e guidata dalle coordinate a disposizione. Una volta da loro i soccorritori si sono sincerati delle loro condizioni: stavano bene, solo i bimbi erano infreddoliti. La famiglia è stata poi recuperata dall'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che ha imbarcato il papà e i bambini con il verricello, per trasportarli a Falcade.