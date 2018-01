Pericolose frane a Gosaldo e Zoldo: strade bloccate e grandi disagi

di Mirko Mezzacasa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Stradachiusa per ore a causa di una frana. Off limit, per la stessa ragione, anche la via che collega le frazioni zoldane di Fusine e Dont. Erano le 7.10 di ieri mattina quando unadetritica ha invaso la rotabile tra Agordo e Gosaldo. Fortunatamente è andata bene perché nessun mezzo è rimasto bloccato nel fango o travolto dalle cascate d'acqua lungo una strada frequentata poiché via di collegamento tra Gosaldo (ma anche le trentine Sagron Mis e Valle di Primiero) con Agordo e quindi con il polo Luxottica. Per chi è arrivato a Gosaldo dopo le 7.10 è stata subito segnalata la via alternativa da percorrere salendo per Forcella Aurine per poi scendere verso Voltago lungo la 347 dei passi Duran e Cereda. Sul posto, di primo mattino, si è recato il sindaco di Gosaldo Giocondo Dalle Feste. Immediata l'ordinanza di Veneto Strade di chiusura del tratto stradale all'altezza di Tiser, al chilometro 12, mentre la ditta Bressan ha preparato i mezzi in previsione dello sgombero in emergenza. «Qui in Val Zoca - spiega il primo cittadino Dalle Feste - il torrentello che scende dal Campigol ha trascinato foglie e ramaglie ostruendo il tombino, la strada si è riempita di detriti, dai 30 ai 40 metri cubi di materiale. Chiusura immediata in attesa della tregua meteorologica affinché le maestranze possano operare in sicurezza». La normale viabilità è stata ripristinata nel pomeriggio, attorno alle 17.