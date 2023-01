ARSIÈ - Entrano dal tombino e fanno piazza pulita di Gratta e vinci appena consegnati, sigarette e fondo cassa. Il colpo ha fruttato circa 6mila euro. È accaduto ad Arsiè nel bar-tabacchi il Mondo di Ciorci, in via Primo Maggio al civico 10 . Un furto da abili professionisti che sembrano non aver lasciato tracce: nemmeno le telecamere del parcheggio attorno al locale hanno ripreso alcunché. Il bottino sfiora i 6mila euro: volatilizzati 15 pacchi interi di Gratta e vinci appena consegnati nella giornata precedente dal servizio corriere. Sparite anche alcune stecche di sigarette e il fondo cassa e spazzate via anche tutte le monete da 5 centesimi. Sul furto indagano i carabinieri della Compagnia di Feltre.

Il colpo

L’ignoto o gli ignoti hanno agito in piena notte in una zona ben coperta da telecamere: a lato del locale dove è successo il furto c’è l ’ Ufficio Postale, poco più in là una b irreria, poi la Cassa Rurale Valsugana e Tesino e poco più in là nella via laterale, sempre però in via 1° Maggio c’è la s tazione dei c arabinieri. Le immagini non hanno ripreso nulla e nemmeno i residenti sembrano essersi accorti di qualcosa. Solo u n vicino , quasi dirimpettaio , ha detto di avere visto allontanarsi un’auto dal piazzale del Mondo di Ciorci attorno alle 3. Non ha precisato la direzione. Ma il piano era stato studiato nei minimi particolari da persone che conoscevano bene il locale. Il titolare, Alfonso Brandalise , spiega infatti come sono entrati: « Da una griglia dal lato dell’edificio verso il torrente Auriche » . Il passaggio all’interno, attraversa una scala , sale nel bar, nel c ui locali ci sono anche i giochi. L ’operazione furto è stata ben studiata : un colpo quasi da film, con tecnica che fa venire in mente la storica pellicola “I soliti ignoti”.

È sempre il proprietario, Alfonso Brandalise , a spiegare cosa è stato rubato. La parte più pesante sono i 15 pacchi interi dei Gratta e Vinci, il cui valore è stato quantificato in 4mila 500 euro : erano stat i consegnati il giorno prima con fatture e tutte le schede registrate con i numeri. Brandalise prosegue con l’elenco: « 500 euro di fondo cassa, di cui 200 euro erano costitui te da 5 centesimi cadauna. Nella parte tabaccheria hanno preso 7 stecche di sigarette del valore di 350 euro ». Tutto è stato denunciato alla vicina s tazione dei c arabinieri. Alfonso Brandalise mostra copia del verbale d ella denuncia/querela : ha nominato suo legale di fiducia l’avv ocato Roberta Resenterra del Foro di Belluno.

La beffa dei biglietti

« Quello che mi lascia ancora di più l’amaro in bocca - dice perplesso il barista - in questa storia del furto è che la Lottomattica da me conta ttat a , per legge non p uò den un ciare il furto e di conseguenza bloccare i pacchi di Gratta e vinci che erano tutti interi. N on poss ono fare niente pure avendo in mano tutti gli estremi dei codici dei biglietti della lotteria istantanea» . Una volta consegnati dal corriere infatti non è più possibile bloccare i biglietti: questo significa che gli ignoti potrebbero anche vedere aumentare il loro bottino con premi dei biglietti vincenti che sono contenuti nei Gratta e Vinci, andandoli regolarmente ad incassare. Ma su quei biglietti c’è comunque allerta rossa: quei codici sono stati regolarmente denunciati ai carabinieri da Brandalise. Tutto dipenderà quindi dalla velocità dei malviventi che devono battere la burocrazia. «St ando così le cose la legge favorisce i ladri - riflette amaramente Brandalise –: u na storia all’italiana anche questa ». Sono poi state rubate anche altre cose minori di valore come alcune ca rte di credito ricaricabili Money (Sisal) da attivare. Il danno coperto da assicurazione ammonta a circa 6mila euro .