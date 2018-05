Colpo al distributore Repsol: ladri in fuga con il bancomat

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALPAGO - Colpo nella notte al distributore Repsol di via Giacomo Matteotti ad Alpago. Il titolare aveva il telefono scarico e non poteva controllare le telecamere. I malviventi, due persone incappucciate, hanno fatto tutto in una ventina di minuti. Uno faceva da palo, l’altro scassinava la colonna con cassa automatica per il self service. Poi via con i soldi: 500 euro in contanti. Sconvolto il titolare, il 43enne alpagoto Guerrino Zoppè: «Mai accaduta una cosa simile. Controllo sempre il telefonino - spiega il titolare - perché tramite un’applicazione riesco a vedere le immagini delle telecamere in tempo reale. Ma domenica sera era scarico»...