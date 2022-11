PEDAVENA/BORGO - Fine settimana nero per i furti nelle abitazioni: svaligiate due villette a Murle, in comune di Pedavena, e tentato un maxi-colpo a Lentiai, in comune di Borgo Valbelluna. I ladri, forse sempre gli stessi, si sono mossi come acrobati consumati arrampicandosi ai primi piani per entrare ed agire indisturbati nelle case a caccia di soldi o oro. Per i proprietari, al rientro dopo la giornata di shopping o lavoro, l’amara sorpresa. Sui tre colpi indagano i carabinieri della Compagnia di Feltre che hanno effettuato i vari sopralluoghi di furto.



L’ALLARME

Le prime chiamate sono arrivate nel tardo pomeriggio di sabato. In particolare una famiglia, rientrata dopo il lavoro, nella propria casa in via Cantolar, a Pedavena, ha trovato tutto a soqquadro. I malviventi sono entrati forzando la portafinestra della camera e una volta dentro hanno cercato e trovato monili in oro. Il bottino sarebbe consistente, qualche migliaia di euro, ma sul preciso ammontare i proprietari mantengono il massimo riserbo. «Chi ha agito - spiegano - è sicuramente molto agile. Parlano di una banda dell’est Europa che si muove di casa in casa e infatti sono andati anche in un’altra abitazione qui vicino».



IL RAID

Sempre Pedavena, in via Fiume Don, sempre nel tardo pomeriggio di sabato, i ladri hanno messo a segno un furto fotocopia in un’altra villetta. Anche qui sono entrati rompendo la porta finestra della cucina e hanno rubato soldi e oro. «Qui intorno - spiegano i residenti di Murle - ci sono stati diversi furti. È una zona piuttosto battuta dai ladri, forse per le vie di fuga». E la famiglia della villetta di via Cantolar conclude: «Non avevamo fino ad oggi mai pensato a un allarme, ora come prima cosa ci doteremo di anti-furto. Quando ti entrano in casa così è una vera violenza: il danno non è solo materiale».



IL TENTATIVO

I malviventi sono, infine, arrivati anche a Lentiai, in via Gino Rocca, sempre sabato. Presa di mira una casa dove hanno sfondato addirittura un vetro blindato. Ma all’interno dell’abitazione c’era una persona: quando si sono accorti della presenza sono stati costretti a desistere e si sono dati alla fuga. Sono scappati a piedi in mezzo ai campi e si sono dileguati nel nulla.