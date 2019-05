Frana incombe in autostrada: barriera protettiva con cubi di cemento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO - Iniziano oggi i lavori di protezione della carreggiata in, per lache incombe, nel tratto tra Fadalto e Belluno in comune di Farra. La scoperta dello smottamento è stata fatta una settimana fa, sabato 4 maggio, quando un uomo salendo alla sua casera si era accorto che gli alberi che vedeva solitamente non c’erano più. Sul posto intervennero i vigili del fuoco e i tecnici di Autostrade per l’Italia. Nella notte la frana venne sorvegliata con torri-faro illuminanti per controllare eventuali spostamenti. Non vi sarebbe