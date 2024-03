FELTRE (BELLUNO) - Riapre il panificio di Anzù. Dalle 8 si sabato le saracinesche saranno alzate e Sara Spada, la nuova gestrice, sarà pronta ad attendere i clienti che vorranno rivolgersi al punto vendita per il pane fresco, i formaggi, gli affettati e molti altri generi alimentari. Doveva essere un semplice subentro all'attività già esistente, il panificio che portava il nome dei gestori "Alan e Samantha", ma alcune vicissitudini indipendenti dalla volontà di Spada hanno posticipato l'inaugurazione di tre mesi, dai primi giorni dell'anno al 23 marzo. «Purtroppo - spiega Sara - non è dipeso da me questo ritardo. Ora però sono pronta ad accogliere tutti i clienti che vorranno rivolgersi alla mia attività. La riapertura è una possibilità in più per gli abitanti del territorio che per questi tre mesi si sono trovati senza un punto di vendita alimentare». Una situazione rocambolesca ha portato anche allo spostamento dell'attività in un altro luogo rispetto a quello scelto in prima battuta, ma questo non demoralizzato il titolare.

L'attività rilevata da Spada aveva sede nell'incrocio fra via Feltrina e via Nuova ad Anzù. Un posto strategico per fornire il massimo servizio anche a chi va a lavorare nella zona industriale di Villapaiera. I mancati accordi con il proprietario dello stabile hanno costretto la nuova gestrice a scegliere una nuova sistemazione: «Il passaggio più facile - prosegue Sara - era quello di spostamento in un locale che già ospitava un'attività simile e cioè il vecchio panificio in via Anzù . In un ambiente già predisposto è stato tutto più facile. Ora attendo solo che i clienti mi vengano a trovare».

Tutto è ancora in lavorazione, ma sabato alle 8 le porte si apriranno: «Sarò prontissima Ci sarà il pane fresco ogni giorno, le brioches con la possibilità anche di preparare dei panini con affettato e formaggio. La precedente attività era un punto di riferimento per chi va a lavorare nella zona industriale che magari vuole acquistare la colazione oppure qualcosa per il pranzo. Il negozio ha la denominazione di panificio e minimarket quindi l'offerta è varia e rivolta a tutti. Si tratta dell'unico negozio di una zona che va da Villaga fino a Nemeggio».

La scelta ricade su un orario prettamente mattutino che va dalle 5.30 alle 13 dal lunedì al venerdì e dalle 7 alle 12 il sabato. Sabato 23 marzo, giorno dell'inaugurazione ma l'apertura è fissata alle 8.