Evaso armato di fucile e munizioni braccato nei boschi del Bellunese

di Olivia Bonetti

SEREN DEL GRAPPA - «La faccio finita»: Ore di apprensione per un 47enne originario di Seren, ma residente a Cittadella, A.B. (le autorità non hanno reso noto il nome ndr) che ieri è scomparso in Val di Seren. Dal primo pomeriggio una ventina di carabinieri della Compagnia di Feltre, con il comandante capitano Angelo La Chimia, erano sul posto a caccia del fuggiasco. Nelle ricerche sono stati impegnati anche diversi carabinieri forestali, oltre all'equipaggio dei carabinieri dell'Elinucleo di Belluno. Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Feltre. In serata sono entrati in azione anche i volontari del soccorso alpino della stazione di Feltre che con i cani molecolari hanno perlustrato la zona. Sul posto anche la madre, la sorella dello scomparso.