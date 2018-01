Eredita una fortuna e la bella dominicana si fa fare regali per 30mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Era una preda facile quel 60enne bellunese, disabile psichico, rimasto solo che da poco aveva appena perso la madre e. Forse lo ha pensato anche lache ora si trova imputata di. La donna, secondo quanto ricostruito dalla Procura, avrebbe convinto l'uomo a darle dei regalini per una somma totale che ammonterebbe a. Contanti che lui prelevava in banca e consegnava alla 35enne, a fronte delle sue. «Non ho i soldi e devo pagare l'affitto», «Non so come dare da mangiare ai miei figli», «Devo spedire i soldi a casa perché la mia famiglia è molto povera». È così, e sembra anche con una relazione sessuale, che la bella dominicana sarebbe riuscita a convincere il 60enne bellunese. Ma alla fine avrebbe alzato il tiro facendosi scoprire. Quando infatti l'uomo è andato in banca a Belluno, chiedendo di fare un bonifico di 30mila euro alla donna, i responsabili dell'istituto bancario hanno preso tempo e segnalato subito la vicenda alla Procura. È così che la dominicana è finita di fronte al giudice...