FELTRE - Diodato, Eugenio Finardi, Gio Evan, Luca Barbarossa e Fabio Concato. Sono questi i cantanti di fama internazionale protagonisti dell’edizione 2024 di Dolomiti Arena, la rassegna nata da un’idea del Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi che vuole coniugare la musica di qualità con i panorami mozzafiato che la Valbelluna può offrire. Concerti gratuiti, che richiamano tra i 1500 e i 2500 spettatori ad appuntamento e che si tengono ogni anno in luoghi diversi.



LA RASSEGNA

Giunta alla sua quarta edizione, Dolomiti Arena si sta confermando una rassegna che richiama tante persone. «Ero presidente dell’Unione Montana Feltrina quando questa iniziativa è nata con la volontà di non disperdere le risorse ma di unirle in un progetto unitario per il territorio - afferma il sindaco di Sovramonte Federico Dalla Torre -. Sono contento che a distanza di quattro anni questa rassegna ci sia ancora e anzi sia cresciuta coinvolgendo l’intera provincia. Auspico che altri territori decidano di investire parte della loro tassa di soggiorno in questo progetto». Dall’anno scorso la provincia ha deciso di investire centomila euro del fondo grandi eventi (che si aggiungono ai quarantamila che investe l'Umf), allargando così i confini della rassegna. «L’edizione dello scorso anno ha regalato momenti indimenticabili – ha sottolineato il presidente Roberto Padrin -. Il connubio tra buona musica e panorami mozzafiato infatti invoglia i bellunesi e non solo a uscire; si creano momenti di aggregazione di cui c’è bisogno». Come detto, l’idea è nata da un’intuizione del Consorzio Dolomiti Prealpi che ha come mission quella della valorizzazione turistica del territorio. «Ci siamo posti l’obiettivo – ha sottolineato il presidente Lionello Gorza -, di valorizzare i luoghi meno conosciuti ma che hanno un grande potenziale turistico. Inoltre, con questa rassegna diamo lavoro al territorio: pensiamo che in occasione del concerto a Lamon quasi tutte le strutture ricettive del territorio erano piene».



PRIMI APPUNTAMENTI

Il primo appuntamento in calendario è quello del 20 luglio alle ore 16 a Pian Formosa a Chies d’Alpago dove approderà Diodato. «La location che è stata individuata è molto bella – afferma il sindaco Gianluca Dal Borgo -, un grande prato da cui si possono ammirare le montagne ma anche il lago di Santa Croce. Siamo molto contenti che sia stato scelto il nostro comune per uno degli appuntamenti di questa rassegna che evidenzia come finalmente il territorio stia lavorando in maniera unitaria».

Il secondo appuntamento è in programma il 27 luglio nella zona di Cascina Dolomiti a Cesiomaggiore con ospite Eugenio Finardi. L’inizio è alle ore 17, così come il terzo appuntamento che si terrà il 24 agosto nella bellissima zona di Col dei Mich a Sovramonte che vedrà l’esibizione di Gio Evan.



ULTIMI APPUNTAMENTI

Chiuderanno la rassegna il concerto del 31 agosto alle ore 17 a Valmorel con ospite Luca Barbarossa e quello del 1 settembre a Cart di Feltre con Fabio Concato. «Siamo lieti di poter ospitare per la prima volta un concerto di questa rassegna – sottolinea il vicesindaco di Limana Alex Segat -. Una rassegna che dimostra come l’unione faccia la forza. Auspico che ciò sia da stimolo per gli operatori turistici affinchè si appoggino maggiormente al Consorzio Dolomiti Prealpi». La chiusura sarà a Feltre. «Abbiamo scelto Cart perché è una frazione bellissima, ma poco conosciuta» sottolinea il sindaco Viviana Fusaro, che allarga l’orizzonte sottolineando che «questa rassegna è la dimostrazione di come la sinergia tra pubblico e privato funzioni e porti risultati». «Valorizzazione – ha aggiunto l’assessore Maurizio Zatta – soprattutto delle zone più periferiche della città». A coordinare l’aspetto musicale Scoppio Spettacoli che con Massimo Capraro ha spiegato come «si tratti di concerti che hanno impatto zero sull’ambiente, questo grazie alla sensibilità crescente degli artisti. Quest’anno abbiamo scelto Diodato, un artista che sta cavalcando l’onda, e Gio Evan, meno conosciuto ma con un grande seguito. E poi tre pilastri della musica italiana come Finardi, Barbarossa e Concato».