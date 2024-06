CIBIANA - Quando la lista civetta spiazza. Ha del clamoroso quanto uscito dalle urne a Cibiana di Cadore, il paese dei murales ha eletto sindaco il candidato della lista che avrebbe dovuto tranquillizzare per il pericolo quorum. Ergo: Mattia Gosetti sindaco uscente, che avrebbe dovuto essere rieletto senza se e senza ma, ha avuto 85 voti; Sandro Gerardi che lo voleva aiutare ne ha presi 104 ed è il primo cittadino.

Lo stupore in paese

La notizia si è diffusa rapidamente in tutto il paese, «ma è vero quello che ho sentito, non ci credo» commentava un cittadino salendo i gradini verso il municipio; meno stupito l'unico commerciante rimasto in paese, - queste cose capitano purtroppo, c'è stato chi ha remato contro e questo è il risultato». Lo stupore è stato grande anche nei territori vicini, nessuno si aspettava un esito tanto sfavorevole a un sindaco che si è speso per la sua comunità ma anche per l'Unione Montana della Valle del Boite dove è stato presidente fino al 31 ottobre 2023 e ancora in amministrazione provinciale dove ha seguito la difesa del suolo.

Il sindaco uscente: «No comment»

Alle 15 e qualche minuto Gosetti e Gerardi raggiungono il municipio, il sindaco uscente non vuole commentare, è turbato mentre accompagna all'interno il suo successore: «No comment - dice - facciamo passare qualche giorno». Decisamente dura da digerire ma dopo un po' lascia un pensiero sui social: «Così si chiude la mia avventura come sindaco di Cibiana di Cadore. Ci tengo a ringraziare sentitamente tutti coloro che in questi anni e soprattutto in questo ultimo difficile periodo mi hanno aiutato, sostenuto e mi hanno dimostrato tanto affetto. Dunque, umilmente faccio un passo indietro». Lo incoraggiano gli amici, i componenti la lista ma anche Gerardi che mai si sarebbe aspettato di diventare sindaco del paese che tanto ama e dove trascorre le vacanze lui che vive a Venezia. Ha 68 anni ed è un bancario in pensione dopo oltre 40 anni di lavoro nel gruppo Intesa San Paolo, il risultato secondo lui, «è stato un dispetto verso Mattia o qualcuno della sua lista». Aggiunge: «Sostituire una persona che stava lavorando bene non è facile, devo imparare; rispondo alla mia coscienza, alla legge italiana e a questa splendido paese e ai suoi abitanti e voglio per loro il meglio». Solo ieri ha avuto modo di conoscere gli addetti che negli uffici del municipio si sono occupati della pratica elezioni.

«La mia candidatura proposta per evitare il rischio di un commissariamento»

Comunque sia ora tocca a lui che, forte dell'esperienza che ha maturato a Venezia, la sua città «che ha perduto l'orgoglio storico» conta di poter aiutare a salvare Cibiana. È decisamente sorpreso: «Sì perché Mattia ha lavorato bene, mi aspettavo che le persone di Cibiana avessero un riconoscimento di quanto di positivo e straordinario aveva fatto. La mia candidatura era stata proposta per evitare il rischio di un commissariamento». Ma non è andata così, e adesso? «Non sono spaventato ma mi rendo conto che si interrompe un dialogo organizzativo e funzionale che aveva l'amministrazione precedente e che stava portando a un importantissimo risultato. Mi auguro che nelle prossime elezioni i cibianesi trovino una persona del territorio per portare avanti le loro battaglie, mi aspettano cinque anni molto impegnativi, la prima fase sarà la più impegnativa perché bisogna subito mettere in linea tutto quello che Mattia stava facendo».