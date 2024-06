PONTE NELLE ALPI (BELLUNO) - «Sperato ed inaspettato. Soprattutto in questi numeri». Terminato lo spoglio che ha decretato il suo successo totale nella competizione elettorale per la conquista della poltrona di sindaco, l'avvocato Elena Levorato dice che quello raggiunto è un risultato storico: «Otto seggi su otto non si era mai visto per il centrodestra a Ponte nelle Alpi. È sicuramente eccezionale».

La festa

Sono le 18 quando la neo-eletta sindaca di Ponte nelle Alpi risponde dal seggio numero 1 ed al telefono non è facile capirsi: «Abbia pazienza, siamo nel bel mezzo di una festa. E qui tutti vogliono dirmi e chiedermi qualcosa». Se era inaspettato, come si spiega un successo così netto? «Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra e quello che ci eravamo posti come obiettivo di voler trasmettere, ha raggiunto i cittadini. Per questo non possiamo che dirci soddisfatti. È questo il momento di dire un enorme grazie a tutti coloro che hanno creduto in noi». So che Roger De Menech l'ha chiamata: «Sì, una telefonata brevissima: complimenti e buon lavoro, mi ha detto. Una telefonata di cortesia, direi». Levorato non ha ancora in mente la squadra che comporrà la sua giunta e annuncia: «Lo farò i prossimi giorni, adesso non è il momento. Considererò preferenze e competenze».

Il programma

«Dico che per noi sono importanti trasparenza e sincerità- prosegue la neosindaca -. Ed è di questo che abbiamo parlato negli incontri. Certo ha giocato il proprio peso anche una certa aria nuova e il desiderio di cambiamento. Sicuramente è stata percepita la volontà di portare qualcosa di nuovo. Intendiamo senz'altro ripartire dalle azioni strategiche che fanno la differenza per ciascun cittadino». «La sensazione è che la gente ci vedesse come una squadra - le parole di Levorato -. Ci hanno detto più volte: voi siete una squadra, si vede che lavorate insieme. Non date l'idea di un uomo solo al comando. Ed è invece l'immagine che mi è stata riportata della lista rivale».

I sassolini

Si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe: «Mi limito a ricordare le accuse che ci sono state mosse. Hanno detto che siamo degli incompetenti; ma la vittoria in 8 seggi su 8 è la migliore risposta a questa accusa. Ci hanno senza dubbio sottovalutato e le critiche mosse parlano da sole. Quali? «Fra gli argomenti uno dei più utilizzati è che io non sono originaria di Ponte nelle Alpi e non ho la residenza nel comune. E ancora che sono senza esperienza. Eppure ho vinto io: un esito che parla da solo se di fronte hai un competitor come Roger». «Io sono abituata a risolvere problemi ogni giorno. L'inesperienza non è un problema - prosegue la sindaca -. La voglia di fare supera qualsiasi problema. Se fosse stato un problema e lo avessi percepito come tale, non avrei mai accettato questa sfida». Quando ha capito che era diventato possibile? «Io credo nelle opportunità che la vita ti mette davanti. Ho sempre sperato in un buon risultato - confessa Levorato -; ma nell'ultimo mese i riscontri positivi si sono moltiplicati in maniera incredibile. Ed oggi ne abbiamo la riprova e siamo qui a festeggiare». Al momento della presentazione della squadra, l'allora candidata ed ora neoeletta sindaca aveva detto: «Sia chiaro: a Ponte si sta bene e si vive bene, ma ci sono aspetti da migliorare. Nei nostri incontri abbiamo raccolto diverse segnalazioni di cittadini».