BORGO VALBELLUNA - Si è concluso ieri in Tribunale a Belluno con due condanne e un’assoluzione il processo per il presunto esercizio abusivo della professione di odontoiatra in uno studio di Trichiana, in comune di Borgo Valbelluna. Il giudice Paolo Velo ha condannato a un anno e 8 mesi e 22mila euro di multa Renato Carpene, il 58enne odontotecnico feltrino difeso dall’avvocato Monica Barzon (ieri sostitutito dal collega Mauro Gasperin). Era chiamato a rispondere di esercizio abusivo della professione di odontoiatra e lesioni aggravate a i danni di un paziente. Erano imputati con lui per i medesimi reati in concorso, ma con posizioni meno pesanti, i due odontoiatri Massimo Carlot 47enne (avvocato Alberto Polita di Padova) e Fabio Scanu, 59enne (avvocato Gianluca Ballo di Rovigo). Il primo è stato condannato a 4 mesi, il secondo è stato assolto (era stato lo stesso pm nell’ultima udienza a richiedere l’assoluzione per Scanu).

Secondo le accuse Carpene in quanto odontotecnico non avrebbe potuto mettere le mani in bocca al paziente. È un artigiano specializzato nella costruzione di protesi dentarie, che gli vengono commissionate dal medico. È diplomato in un istituto professionale per l’industria e l’artigianato e iscritto alla Camera di Commercio e Artigianato.

L’inchiesta era partita dopo la denuncia ai carabinieri di un paziente 73enne dell’Alpago (che non è costituito parte civile). Era stato sottoposto a un intervento di implantologia dentale, ma avrebbe riportato lesioni personali come l’indebolimento permanente del sistema della masticazione del 3%. I due dentisti lavoravano nello studio di Carpene e sarebbero stati loro a effettuare l’intervento, secondo le difese. Ora si attendono le motivazioni della sentenza e sicuramente le difese faranno appello, visto che nelle loro arringhe hanno sottolineato che nell’istruttoria non sarebbe mai emersa una prassi di questo tipo e che lo studio ha sempre avuto nel suo organico almeno due odontoiatri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA