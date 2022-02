ALLEGHE - Alleghe in lutto per l'improvvisa scomparsa di Daniela Alfieri, 56 anni, titolare assieme al marito Stefano del negozio di generi alimentari e di prodotti tipici Orsingher di Masarè di Alleghe. Un malore improvviso, una emorragia cerebrale che l'ha colpita una decina di giorni fa, e il ricovero in ospedale al Ca' Foncello di Treviso. Da allora, la situazione, che era apparsa da subito gravissima, non si è mai più ripresa e anzi è peggiorata definitivamente sino alla morte di lunedì.



LAVORO E FAMIGLIA

Figlia degli storici gestori del Caffè Miniere, nella piazza di Agordo, Daniela aveva sposato Stefano Orsingher e, dopo un'iniziale esperienza lavorativa alla Savio Occhiali di Agordo, con lui aveva preso in mano la gestione della bottega di famiglia ad Alleghe. Insieme erano i genitori di Giulia e Davide.



L'ALTRO LUTTO

Sempre la famiglia Orsingher ha dovuto affrontare, alcune settimane fa, il dolore per il lutto di Maria Rosa Gobber, la mamma di Stefano. La donna 84enne, parzialmente ripresasi dal terribile investimento che l'aveva colpita il 31 gennaio 2020, si è piegata ad altri malanni e se n'è andata da non molto. Stava attraversando le strisce pedonali del paese, in quel primo pomeriggio invernale di due anni fa, quando un automobilista 60enne, che disse di essere stato accecato dai riflessi del sole, la colpì rovinosamente. La donna venne trasportata subito in rianimazione all'ospedale di Treviso ma riuscì a riprendersi sino, purtroppo, al recente epilogo.



IL DOLORE

«In questo momento di grande dolore - afferma il presidente dell'Alleghe Hockey Adriano Levis - la società porge sentite condoglianze e si stringe attorno alla famiglia Orsingher per la prematura scomparsa di Daniela, moglie di Stefano Orsingher per anni giocatore di hockey e poi voce radiofonica dal De Toni delle partite dell'Alleghe. La famiglia dell'Alleghe Hockey abbraccia Stefano, Davide e Giulia. Abbiamo nel cuore tanta tristezza per questa tragica notizia». Cordoglio condiviso dal sindaco di Alleghe Danilo De Toni che manifesta il proprio «dolore personale, in quanto io e la mia famiglia siamo amici degli Orsingher nonché quello della comunità intera». Daniela, oltre alla propria famiglia stretta, lascia la mamma Gaia Antonietta, i fratelli Giorgio, Flavio, Maurizio e le loro famiglie. Non ancora fissata la data dei funerali. Tempi più lunghi infatti per l'ultimo gesto di generosità di Daniela: il dono degli organi. La cerimonia funebre dovrebbe comunque svolgersi venerdì nella chiesa di Alleghe.