ALLEGHE - Niente da fare. Lo Splash Party, di fronte alle avverse condizioni meteo previste per il lunedì di Pasquetta, alza bandiera bianca, e dà appuntamento al popolo della "piscina sulla neve" al prossimo anno. Alleghe Funivie aveva ormai minuziosamente provveduto all'organizzazione del necessario per accogliere turisti e valligiani in quella che doveva essere la festa di fine stagione ai Piani di Pezzè ad Alleghe, e che tornava dopo tre stagioni di stop causa dal periodo covid.

IL PRECEDENTE

L'ultima edizione, tenutasi nel 2019, aveva consolidato il successo di questa manifestazione tanto amata dai giovani, che per celebrare l'ultimo giorno di apertura degli impianti di risalita, simpaticamente prevedeva la discesa con gli sci, o qualunque altro mezzo la creatività degli sciatori poteva suggerire, superando una vera e propria piscina preparata sulla pista da sci. Solitamente le gradevoli temperature di queste giornate, unite al sole ormai tiepido, erano il suggerimento ideale di tale manifestazione.

Ma lo staff di Alleghe Funivie con uno sguardo attento alle previsioni per i prossimi giorni, ha deciso di annullare l'evento e di rimandare la festa al prossimo anno, anche perché, a corollario del tuffo in piscina, era stato organizzato un evento musicale diffuso ai Piani di Pezzè, con l'animazionie musicale dei dj di Radio Peter Pan, i resident djs Rdj e Jack, e gli special guesg dj From Mars.

LA DELUSIONE

"Speravamo -si legge in una nota di Alleghe Funivie- in un grande ritorno di questo evento spettacolare che ci ha sempre regalato bellissimi momenti di aggregazione, divertimento e socialità. Questa decisione non arriva a cuor leggero, se da un lato riteniamo non sarebbe possibile garantire lo svolgimento in sicurezza dell'evento, dall'altro siamo anche convinti che non sarebbe possibile offrire la spensieratezza e il calore che lo caratterizzano".

Comunque gli impianti di Alleghe Funivie saranno aperti fino al primo aprile, mettendo in archivio una stagione che si chiude positivamente «in questa parte finale -afferma il responsabile marketing Andrea Dal Farra - è una delle settimane più scariche della stagione, che in questa parte finale ha visto in particolare la presenza di turisti internazionali, ma confidiamo che ci siano comunque sciatori che vorranno godersi le ultime discese pasquali».