Pasqua con la neve sulle Dolomiti: ecco come scende oggi a Col dei Baldi su Civetta

Pasqua come Natale, con il paesaggio innevato e gli sciatori ancora sulle piste. Nelle ultime ore lo strato di neve fresca sulle Dolomiti ha raggiunto il mezzo metro sopra i 1800 metri di quota. Anche le temperature sono basse ma per i prossimi giorni è previsto un rialzo e dovrebbe anche ricomparire a tratti il sole. Gli impianti rimarranno aperti ancora qualche giorno per la gioia degli appassionati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA