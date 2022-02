Sulla neve per il compleanno della compagna, ingegnere stroncato da infarto durante una ciaspolata: aveva 45 anni

ROSSANO VENETO - Era in vacanza insieme alla compagna, Morena Stocchero, per festeggiare il compleanno di lei, l'11 febbraio: la gita in montagna è però finita in tragedia: il 45enne ingegnere Miguel Geremia, è morto sabato sopra Bressanone mentre faceva una ciaspolata con gli amici mentre la compagna era rimasta in hotel.

A stroncarlo un arresto cardiocircolatorio, a seguito di un malore improvviso anche se la certezza si avrà solo con i referti medici.

Molto conosciuto nel suo ambito professionale, Geremia, nato a Vigo (Spagna) ma residente a Rossano Veneto dall'età di 4 anni, ricopriva incarichi di alto livello alla Spic di Castelfranco Veneto. Laureato a Padova in Ingegneria Meccanica, era uno specialista di management nel settore delle costruzioni.

La compagna è stata avvertita in albergo di quanto era accaduto al 45enne, per il quale si era levato anche un’eliambulanza.

La necessità di approfondimenti riguardo il malore che ha colpito il 45enne rossanese non permette ancora di poter fissare la data del funerale, dopo il nulla osta al trasporto della salma dal Trentino Alto Adige a Bassano del Grappa. A decine si leggono i messaggi di cordoglio affidati ai post sui canali social, stringendosi intorno alla compagna Morena (che lavora nel mondo della comunicazione) e ai familiari.