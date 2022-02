PORDENONE È mancato l’avvocato Augusto Zucaro, una morte improvvisa che ha colto impreparati il Foro e le tante persone che gli volevano bene e lo apprezzavano per la sua professionalità. Ieri mattina, 15 febbario, è stato colto da un malore, nonostante il prodigarsi dei soccorritori non è stato possibile salvargli la vita. Pordenonese, 56 anni, da qualche mese era gravemente malato, ma continuava a occuparsi del suo studio legale. Era un uomo di grande cultura, appassionato di storia e filosofia.

«Ha passato la vita a studiare - lo ricorda l’amico fraterno Francesco Dimastromatteo - Non c’è collega, nè tra gli avvocati nè tra i commercialisti, a cui non abbia dato una mano. Era una persona perbene, tutti hanno apprezzato la sua discrezione». Cassazionista con studio piazza XX Settembre, sopra il Bar Posta, aveva lavorato a lungo all’Agenzia delle Entrate accumulando l’esperienza che lo ha fatto diventare un punto di riferimento per tutti gli altri colleghi, anche a livello regionale. Era in grado di trovare una soluzione anche nelle questioni più intricate. «Era un collega dal grande spessore umano e professionale - è la testimonianza del presidente degli avvocati di Pordenone, Alberto Rumiel -. Specialista in diritto tributario, era divenuto nella materia un riferimento per clienti e colleghi. Ci ha lasciati con struggente discrezione. Ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze da parte di tutta l’avvocatura pordenonese». L’avvocato Zucaro lascia nel dolore i genitori e due fratelli, che oggi comunicheranno quando sarà possibile rendergli omaggio e salutarlo per l’ultima volta.