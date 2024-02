CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Tanto bella e gettonata quanto super costosa. Cortina d'Ampezzo primeggia in Italia tra le località montane. Per acquistare un'abitazione nella Regina delle Dolomiti assegni e mutui volano alle stelle. In nessun altro luogo montano italiano costa di più: mediamente 13.900 euro al metro quadrato, con immobili lussuosi che toccano la quota dei 16mila. Insomma, una casa, non necessariamente molto ampia, non fatica a sfiorare il milione di euro.

IL TENDENZA

Che il mercato immobiliare in quota goda di un periodo favorevole viene attestato anche dal confronto tra il 2022 e l'anno successivo. A Cortina d'Ampezzo i prezzi volano, superando il 6 per cento di aumento. Sulla piazza della compravendita, ai piedi delle vette cortinesi, ci sono centinaia di offerte. E una villetta unifamiliare, terratetto, collocata in una posizione particolare, con suggestiva vista sulle Tofane, finiture di pregio e sapiente utilizzo di legno, marmo, vetro ed ottone, viene proposta a 22 milioni di euro. Non si ferma la passione degli italiani per la montagna. Rispetto all'anno precedente, nel 2023 la domanda di abitazioni per l'acquisto si è registrata quasi cinque punti percentuali in più, per la precisione 4,9. Se la regina delle vette europea è la svizzera Gstaad, nota meta di turismo invernale di lusso nel Canton Berna, dove i prezzi possono toccare i 39.300 euro al metro quadrato (media 31.450), quella italiana si conferma Cortina d'Ampezzo. Nella conca ampezzana la misura base di un'abitazione può invece arrivare fino a 16mila euro. Sempre a Cortina, che ogni anno attira personaggi famosi e turisti da tutto il mondo, bisogna prevedere in media 13.900 euro, pari ad un incremento, rispetto al 2022, del 6,2%.

LA CLASSIFICA

Alle spalle della super quotata e super gettonata località cortinese, si colloca Courmayeur, zona sciistica al top della Valle d'Aosta che unisce la qualità delle piste alla vivacità della vita notturna, con punte di 15.100 euro. Sul podio "nazionale" si posiziona anche la trentina Madonna di Campiglio, con 10.250 euro al metro quadrato (+5,1%) e apici che possono arrivare a 11.500. I dati emergono dall'analisi effettuata da Abitare Co., che ha analizzato le località montane di maggior successo in Italia ed oltre i confini nazionali, considerando l'acquisto di un'abitazione nuova o totalmente ristrutturata. Le cifre confermano il trend della crescita, di anno in anno, della passione degli italiani per la montagna, come dimostrano i dati positivi sul turismo nelle località montane, anche in previsione della tanto attesa settimana bianca di febbraio e della domanda di immobili per uso diretto o per investimento. Secondo l'approfondimento della società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata sulle nuove residenze, nel 2023 il prezzo al metro quadrato per l'acquisto di un'abitazione nuova o di recente costruzione in una delle località montane più rinomate è aumentato del +5,6% in Italia e del +11,5% all'estero, ma tra l'Italia e i Paesi d'oltralpe ci sono differenze sostanziali, con una variazione del prezzo medio che si avvicina al 60%. Oltre alle località più costose, davanti agli acquirenti di immobili si apre un ventaglio di alternative italiane per tutte le tasche. Restando in provincia, nel range compreso fra i 5 e i 7mila euro si colloca San Vito di Cadore dove, per acquistare un appartamento nuovo o ristrutturato, i prezzi medi sono pari a 5.800 euro. Scendendo di budget si trovano altre località bellunesi affascinanti e amate dai turisti, sia italiani che stranieri, come Falcade (3.850 euro al metro quadrato) e Selva di Cadore (3.400). Nell'analisi realizzata da Abitare Co. rientra anche l'ex bellunese Sappada, con i suoi 4.300 euro.