PADOVA - Arriva il permesso a costruire per due nuovi studentati in città. Un paio di settimane fa, infatti, il settore Edilizia privata ha concesso il via libera ai lavori di due importanti progetti che andranno a dare una risposta alla richiesta abitativa di centinaia di studenti in città. Si tratta di due residenze studentesche che saranno realizzate una in via Turazza alla Stanga e l’altra nell’area ex Ifip a ridosso della Stazione.



LA SITUAZIONE

«Grazie al rilascio del permesso a costruire – ha spiegato ieri l’assessore all’Edilizia privata Antonio Bressa – l’iter autorizzatorio da parte del Comune è terminato. Questo significa che, quando lo riterranno opportuno, le due imprese potranno aprire i loro cantieri».

Per quel che riguarda il nuovo studentato di via Turazza, tutto dovrebbe essere pronto entro l’anno accademico 2025-2026, con 160 stanze, 230 posti letto e una struttura completamente rinnovata e ad impatto zero. Il 5% dei posti saranno assicurati ad Esu per gli studenti vincitori di borsa di studio. La società altoatesina Phoenix Srl ha ottenuto il permesso per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia, con parziale demolizione, ricostruzione e ampliamento, per la trasformazione in studentato di un immobile usato in passato per uffici e vuoto ormai da tempo. Lo stabile si trova all’interno del complesso immobiliare “San Gregorio” alla Stanga, ed è attualmente costituito da quattro piani fuori terra e un quinto di volumi tecnici, più uno interrato, adibito a locali tecnici ed accessori ed autorimessa.



LA NUOVA STRUTTURA

La nuova struttura invece recupererà anche il quinto piano che sarà reso abitabile e in grado di ospitare almeno 20 stanze. Per quel che riguarda lo stabile che troverà posto all’interno dell’area ex Ifip (tra stazione, chiesa della Pace e tribunale) a realizzare la nuova urbanizzazione che comprende uno studentato da 474 posti letto e una casa di riposo per anziani autosufficienti, saranno l’imprenditore Agostino Candeo e alcuni suoi soci, che a breve inizieranno già a lavorare alla residenza per studenti per poi proseguire nei primi con quella che loro chiamano “Senior house”. Un intervento che troverà posto in un’area di oltre 60 mila metri quadrati, che il piano di Stefano Boeri però ha ridimensionato in cubatura. La cubatura si svilupperà a soprattutto in altezza. Sarà realizzato un parcheggio, una nuova viabilità a servizio anche del futuro passaggio del tram in via Tommaseo e due torri, che saranno entrambe di 9 piani e 35 metri di altezza. Lo studentato sarà a forma di ferro di cavallo.

La variante approvata ormai 2 anni fa dalla giunta Giordani, prevede un miglioramento rispetto al Piano precedente, anche al fine di creare un parco ad uso pubblico in corrispondenza della Chiesa della Pace, tale da garantire la permeabilità visiva e pedonale. Le modifiche planimetriche approvate comportano, dunque, la realizzazione di un edificio con destinazione non residenziale e volumetria pari a 51.142 mc; di un edificio con destinazione residenziale (in cui si prevede di insediare una casa per anziani autosufficienti) e volumetria pari a 32.947 mc; un edificio con destinazione non residenziale (in cui si prevede d’insediare una casa per lo studente) e volumetria pari a 45.253 mc e, infine, un edificio con destinazione non residenziale e volumetria pari a 6.930 mc.