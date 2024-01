PADOVA - La Fondazione Cariparo stanzia 55 milioni di euro in favore del territorio e annuncia un finanziamento da 12 milioni di favore dell'auditorium Pollini. La stessa cifra viene destinata alla costruzione di nuovi studentati in città. È stata presentata ieri mattina dal presidente Gilberto Muraro l'attività filantropica della Fondazione prevista per l'anno in corso. Confermando la previsione di mettere a disposizione 55 milioni di euro per le erogazioni attraverso progetti propri, progetti di network, bandi, richieste libere e altri investimenti. Gli interventi si concentreranno su sette linee strategiche: salute e corretti stili di vita (3 milioni di euro), educazione e formazione (8,5 milioni di euro), inclusione sociale (10 milioni di euro), ricerca, innovazione e sviluppo del territorio (9,5 milioni di euro), partecipazione alla vita culturale (9 milioni di euro), tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico (10 milioni di euro), tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio (5 milioni di euro).