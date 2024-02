CORTINA D'AMPEZZO - L’avviso campeggiava da tempo: «Lavori in corso. La struttura dal grande fascino storico tornerà a risplendere di nuovo. Quando l’importante progetto di ristrutturazione sarà completato, il Cristallo accoglierà gli ospiti sotto il rinomato marchio Mandarin Oriental». Ma ormai ci siamo, perché tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo verrà finalmente aperto il maxi-cantiere da 100 milioni di euro, destinato a far nuovamente brillare le 5 stelle nel cielo di Cortina d’Ampezzo. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Conca, ad aggiudicarsi l’imponente commessa è stato il gruppo trevigiano Carron, incaricato dalla proprietà di Attestor Limited di fare presto e bene, anzi benissimo, con la consapevolezza però che le lungaggini della burocrazia difficilmente consentiranno l’inaugurazione in tempo per le Olimpiadi 2026, con grande dispiacere del Cio che durante i Giochi avrebbe voluto alloggiare proprio nel lussuoso resort con Spa di via Faloria.