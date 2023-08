Caldo record sulla Marmolada, temperature più alte anche di quando crollò il seracco del ghiacciaio nel 2022

BELLUNO - Caldo record sulla cima della Marmolada. Ieri, 19 agosto, sono stati raggiunti i 13,3 gradi sopra lo zero, è un primato almeno dell'ultimo decennio. La massima è stata registrata dalla strumentazione della piattaforma "Marmoladameteo.it" posizionata a 3.343 metri di Punta Penia, alle 16.50.

Temperatura record sulle Dolomiti

La temperatura massima registrata il 3 luglio del 2022, data dalla tragedia dov'è crollato il seracco del ghiacciaio, era stata di 12,7 gradi. Ieri, lo zero termico sulle Regioni del Nordest era salito fino a 4.500 metri in libera atmosfera. La previsione è che nei prossimi due giorni la lingua calda dell'anticiclone Nordafricano posizionato sull'Italia, possa portare la quota dello zero termico oltre i 5mila metri.

La tragedia della Marmolada

Erano le 13:45 del lunedì 3 luglio sarà un anno esatto dalla strage della Marmolada, quando il crollo di un serracco del ghiacciaio di Punta Rocca ha provocato la morte di undici alpinisti. Da metà giugno 2022, le temperature in vetta hanno raggiunto i 10,7 gradi, con «una riduzione di circa sette centimetri al giorno» del ghiacciaio. Le vittime della tragedia sono il 22enne Nicolò Zavatta, vicentino di Malo, il più giovane e l'ultimo ad essere recuperato, la trentina Liliana Bertoldi e i veneti: Erica Campagnaro, Manuela Piran, Filippo Bari, Paolo Dani, Tommaso Carollo, Davide Miotti e Gianmarco Gallina. Deceduti nella tragedia anche due alpinisti della Repubblica Ceca, Pavel Dana e Martin Ouda.