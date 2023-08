BELLUNO - Nel corso dei primi 15 giorni di agosto, sul Veneto, sono caduti mediamente 43 millimetri di precipitazione. Il valore medio (1994-2022) dell’intero mese di agosto è stimato in 102 mm. Sono questi i dati del “Bollettino risorsa idrica” di Arpav diffusi a metà mese. Uno studio che tiene sotto controllo serbatoi e riserve di acqua, visto il pericolo siccità che è sempre dietro l’angolo. Ma in questa estate non si parla di emergenza visto che si arriva anche da un l uglio un po’ più piovoso del solito : il 31 del mese il giorno più bagnato , come è emerso dal report mensile redatto dall’Arpav, lo studio che rielabora i dati idrologici raccolti nel corso del mese. I n lieve calo, invece, i volumi dei maggiori serbatoi.

P RECIPITAZIONI

Nei primi 15 giorni di agosto le massime precipitazioni del periodo registrate in Veneto sono state rilevate dalle stazioni di Malga Campobon (San Pietro di Cadore) oltre a quella del Cansiglio (Tambre). Nel mese di luglio invece s e il dato medio, valutato su base regionale, recitava 89 millimetri di pioggia nel periodo 1994 – 2022, quest’anno è salito a 151 millimetri . E anche in quel periodo l’alta montagna bellunese ha raggiunto valori più che doppi: il massimo di precipitazione, i 347 millimetri registrati nella stazione di Malga Campobon, a San Pietro di Cadore; a seguire, Cimacanale, a Santo Stefano di Cadore (334 mm), e Misurina (329 mm). I giorni che hanno registrato gli eventi più significativi, quelli di fine mese: il 21 luglio, quando sono stati registrati 53 millimetri di pioggia alla stazione sul Monte Avena; il 24 luglio, valore massimo di 43 millimetri, a Gares, in valle del Mis; il 30, a Soffranco di Longarone: valore massimo di 48 millimetri.

PORTATE

Sulle sezioni montane del Piave a regime naturale, le portate mostrano una graduale diminuzione rispetto alle portate molto elevate di fine luglio, con un incremento, a seguito di un evento localizzato, il giorno 15 agosto. La portata media della prima metà di agosto risulta compresa tra l’essere in media (Boite a Cancia) e un +58% (Padola a Santo Stefano) rispetto al valore medio storico calcolato nell’intero mese con una portata unitaria compresa tra 29 (Fiorentina) e 42 (Padola). La portata al giorno 15 agosto risulta invece poco inferiore alla mediana per le due sezioni del Boite. Sul bacino prealpino del torrente Sonna a Feltre i deflussi, in fase di verifica, risultano in graduale diminuzione nei primi 15 giorni di agosto. Ma per i fiumi è stato provvidenziale luglio . Nelle sezioni montane del Piave a regime naturale, ha fatto registrare portate in aumento. «Per il giorno 31 luglio -recita lo studio- portate decisamente superiori alle medie storiche allo stesso giorno, con scarti compresi tra +28 percento (Boite, a Cancia) e +116 percento (Padola, a Santo Stefano). Quanto alla portata media, si tratta di scarti, rispetto alla media storica mensile, compresi tra +1 percento sul Boite, a Cancia, e +57 percento per il Piave, a Ponte della Lasta».

SERBATOI