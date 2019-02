Test antidroga "pubblici" per sindaco, assessori e consiglieri comunali

di Federica Fant

BELLUNO - Test antidroga per gli amministratori, per dare il buon esempio ai cittadini. Questa la proposta contenuta nella mozione presentata dal consigliere di opposizione, Raffaele Addamiano (Obiettivo Belluno). La mozione è stata depositata due giorni fa sulla scrivania del presidente del Consiglio comunale. Dopo la premessa e un preambolo, il consigliere chiede al «signor sindaco di Belluno e alla giunta comunale del Capoluogo ad attivarsi per approvare un protocollo di intesa con l'Uls 1 Dolomiti per la effettuazione con cadenza annuale e su base esclusivamente volontaria da parte dei componenti della giunta e del consiglio comunale di test anti-droga i cui risultati vengano pubblicati, nel rigoroso rispetto delle norme in tema di tutela della riservatezza, sul sito del comune di Belluno».



