Annullata la Santa Klaus running: caduta troppa neve, percorsi viscidi e ghiacciati

BELLUNO - Anche la corsa dei Babbi Natale si deve arrendere ai rigori del generale inverno. «Pensare di far correre oltre 500 persone su strade rese particolarmente viscide dalla neve sciolta e successivamente ghiacciata - spiega Ivan Piol, responsabile della Santa Klaus running - sarebbe stato da irresponsabili e incoscienti». Prima di arrivare, ieri pomeriggio, alla decisione di annullare l'evento in programma domani, domenica 12 dicembre, ci sono stati approfonditi sopralluoghi e serrati confronti con le diverse realtà che affiancano il Comitato organizzatore. Alla fine, però, si è dovuto constatare che gli oltre 30 centimetri di neve hanno lasciato il segno sulle strade del territorio. Se, infatti, quelle principali erano state pulite, quelle secondarie sulle quali si svolge il 60 per cento dell'evento - presentano problemi legati al fondo ghiacciato e alle rigide temperature. Situazioni che finirebbero inevitabilmente per mettere a rischio l'incolumità non solo dei concorrenti, ma anche delle staffette in bicicletta che precedono e seguono i concorrenti e tutto il personale dell'assistenza. Neppure il parco di villa Morassutti, uno dei tratti più suggestivi del percorso, ha potuto evitare i contraccolpi del gelo. Tra l'altro, le previsioni annunciano un sabato assolato, ma una nottata e una domenica mattina con la concreta possibilità di gelate.

SICUREZZA AL PRIMO POSTO

«Come società organizzatrice - chiosa Piol che è alla guida dell'Asd Dolomiti Psg - non ci sentiamo di far scendere in strada centinaia di persone senza poterne garantire la sicurezza. La Santa Klaus Running è sport, festa e allegria; aspetti che non conciliano con la concreta possibilità di incidenti, anche seri. Molto a malincuore, quindi, siamo costretti ad annullare la manifestazione. È una decisione per noi davvero difficile dopo lo stop forzato dello scorso anno. In tutti i casi, rinnoviamo il nostro grazie al personale del Comune di Belluno che, pur in giornate particolarmente frenetiche, aveva trovato il tempo di ricavare tra la neve gli spazi necessari in Piazza dei Martiri». Anche l'amministrazione comunale ha condiviso le valutazioni di Piol. «La sicurezza deve rimanere al primo posto sempre. E in modo particolare quando interessa un evento di festa, con centinaia di partecipanti. La neve caduta negli scorsi giorni - commenta l'assessore allo sport Marco Bogo - ha creato scenari magnifici per la manifestazione ma ha anche determinato situazioni di obiettivo pericolo. A questo punto, come amministrazione non possiamo che rivolgere un plauso e un sincero ringraziamento alla Dolomiti Psg per tutti gli sforzi profusi nel tentativo di far tornare, dopo un anno di stop, la Santa Klaus Running».

PACCO GARA IN ARRIVO?

E adesso che cosa succederà? Gli organizzatori stanno valutando come gestire una situazione non facile. Una delle ipotesi al vaglio della Dolomiti Psg è che agli oltre 500 iscritti, che già sono stati avvisati della decisione di annullare l'evento, possa essere comunque consegnato il pacco gara. Se ne saprà di più già nei prossimi giorni.



