Togliere le croci dalle vette delle montagne? Non pensiamoci neppure!

Colpito (dolorosamente) dall'affermazione di qualcuno che le croci in oggetto sarebbero "divisive" e andrebbero anche dai monti eliminate, mi è venuto di getto il piccolo scritto allegato, che non so se sia definibile poesia, ma certo una sorta di grido dell'anima. La Croce vorrebbe unire e non dividere, se sappiamo guardarla con occhio puro.

Ecco la mia poesia.



Lavinio (uno che fin da giovane percorreva i cari monti dolomitici)



LA CROCE SUI MONTI

La CROCE alta sui monti

dove arrivare è sudore

segna le pene e il dolore

di tutti gli uomini.

L’annuncio di alcuni

che sulla CROCE è apparso il divino

è la speranza

di tutti gli uomini.

Ci furono croci

violente e assassine

ma non erano

la nostra CROCE ALTA sui monti.

Lasciateci la NOSTRA CROCE, ALTA sui MONTI!