FELTRE/SEREN - «Varda el camin che fuma, i "Camin" ie drio laorar!». Una semplice frase in dialetto feltrino ha scritto un secolo di storia di una famiglia di Mugnai di Feltre. In italiano la frase suona «Guarda il camino che fuma, i "Camin" stanno lavorando!», ed è proprio su quel "Camin" con la lettera maiuscola, che in questo 2024 festeggia i suoi 100 anni di esistenza, che si gioca tutto. Un soprannome dato agli inizi degli anni '20, a Giovanni Cecchin che aveva avviato un'attività di lavorazione del ferro grazie a una forgia, dal cui camino, riportano le poche cronache del tempo, usciva un denso fumo nero. Da quel momento Giovanni Cecchin, detto Nani, ha assunto il soprannome di Camin, camino, appellativo che da allora tutti i discendenti hanno portato attraverso un secolo. Con questo pseudonimo si può identificare la storia della famiglia e del loro impiego in qualche modo legato al mondo delle autovetture.



L'INIZIO

Nel 1923 o 1924, «non c'è memoria storica precisa» come sottolinea Bruno Cecchin, pronipote di Nani, di auto nel feltrino non ce n'erano poi tante, ma proprio in quegli anni iniziò l'attività di Giovanni nel campo della riparazione dei mezzi da lavoro: i carri. «Grazie alla forgia - racconta Bruno - veniva lavorato il ferro necessario per riparare le ruote dei carri. Proprio in quel momento, con il camino della forgia a pieno regime, è nato il soprannome Camin». Non si potevano quindi definire carrozzieri in senso stretto del termine anche se con l'andare degli anni e l'aumento del numero delle auto i Camin iniziarono ad affinare la tecnica.



L'INVENTIVA

Allora i mezzi da lavoro di piccola taglia non erano molto diffusi, ma necessari. La famiglia Cecchin è riuscita ad ovviare al problema offrendo un prodotto innovativo. «C'era la necessità di portare attrezzature e merci - prosegue Bruno - e quindi in officina le auto destinate al solo trasporto di persone venivano modificate, una parte veniva tolta e al suo posto aggiunto un cassone: ecco i primi pick-up». La continua evoluzione delle autovetture ha aumentato il bisogno di carrozzieri e anche in questo caso i Camin si sono presentati subito con le loro capacità nell'eseguire riparazioni e sostituzioni di parti di carrozzerie ammaccate o bisognose comunque di intervento, attività che prosegue tutt'ora. «Più o meno tutti i componenti della famiglia - dice Bruno - sono passati per l'officina. C'è chi ha proseguito, chi ha scelto altre strade o chi ha aperto altre carrozzerie. Molti dei carrozzieri più conosciuti del bellunese sono passati dalla carrozzeria Cecchin».



LE GENERAZIONI

Tutto è iniziato nel '23 o 24' da Giovanni Cecchin sposato con Ida Pauletti. Dalla loro unione nacquero Vittorina, Giacomo "Bruno", Mario, Angelo, Rosa "Rosina", Luigi "Gìio" e Giovanni "Gioanin". L'allora "Carrozzeria Cecchin" da Nani passò nelle mani di Giacomo, Mario, Giovanni. Giacomo sposò Giuseppina Dalla Caneva, nacquero Ivano, Guerino e Gemma. Nella seconda metà degli anni '70, dopo la divisione della società (Mario e Ivano, nel frattempo entrato come dipendente, aprirono ciascuno una propria carrozzeria) diventò "Carrozzeria Cecchin Giacomo e Giovanni". «Mio papà Guerino nel 1990 - spiega Bruno - rilevò l'attività di mio nonno e di mio prozio Giovanni (Gioanin) cambiando il nome in "Carrozzeria Cecchin Guerino" e nel 1994, l'occasione è quindi buona per festeggiare questo trentennale, si spostò dalla Culiada a Seren del Grappa. Ora a mandare avanti la carrozzeria siamo io, mio padre, mia sorella Laura, mia mamma Marina (Rech) e quattro dipendenti. Io ho due figlie - sorride - continueranno l'attività?».