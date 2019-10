​L'agriturismo Tre Cime di Giralba di Auronzo non c'è più: il proprietario malato, licenziato e sfrattato

di Lucio Eicher Clere

AURONZO (BELLUNO) -Ieri è stata eseguito logiudiziario deldello stabile e del terreno circostante,, con tanto di pattuglie di vigili urbani, di carabinieri, con l'ambulanza in attesa di possibili interventi sanitari. Alle nove del mattino l'ufficiale giudiziario si è presentato sulla porta della casa dove Ottorino Zandegiacomo risiedeva, insieme alla moglie Nicoletta e la figlia minorenne, e gli ha consegnato l'ordinanza di sfratto con l'obbligo di lasciare l'immobile ad un custode giudiziario. Ottorino non ha opposto alcuna resistenza. Fiaccato dalla malattia che lo sta segnando nel fisico e nella psiche da alcuni anni, unache gli toglie la possibilità di muoversi in autonomia e soprattutto di far forza sulle gambe per salire le scale, ha dato il via libera ai responsabili dello sfratto e si è preoccupato soprattutto del recupero dei gatti che convivevano nel suo appartamento, affidati ai volontari del centro Apaca di Belluno.